ABD 30 yıllık tahvil faizi 19 yılın zirvesine çıktı

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30 yıllık ABD tahvil faizi pazartesi gününü yüzde 5,310 seviyesinde tamamlamış ve 12 Haziran 2007'deki yüzde 5,356'lık kapanıştan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

Tahvil piyasasındaki satışlar, petrol fiyatlarının da yükseldiği bir döneme denk geldi. ABD'nin gösterge petrolü WTI pazartesi günü yüzde 2,6 değer kazandı.

Normal koşullarda petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon beklentilerini artırarak özellikle kısa vadeli tahvil faizlerini yukarı taşırken, son dönemde uzun vadeli ABD tahvillerinin de petrol fiyatlarına karşı belirgin biçimde hassaslaştığı görülüyor.

Petrol ile uzun vadeli faizler arasındaki korelasyon güçlendi

WTI petrol ile ABD 30 yıllık tahvil faizi arasındaki 10 günlük korelasyon katsayısı cuma günü itibarıyla 0,85'e yükseldi. Bu oran, iki varlığın son dönemde oldukça yakın yönlü hareket ettiğine işaret ediyor.

Söz konusu korelasyon 23 Temmuz'da sıfıra yakın seviyedeydi ve petrol ile 30 yıllık tahvil faizi arasında belirgin bir istatistiksel ilişki bulunmuyordu.

Benzer bir eğilim 10 yıllık ABD tahvillerinde de görülüyor. WTI ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki korelasyon cuma günü 0,87 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında bu ilişkinin de oldukça zayıf olduğu belirtiliyor.

ABD-İran geriliminin devam etmesi ve ham petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıların uzun vadeli enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin risk primini artırıyor.

Piyasalarda bu hafta çarşamba günü yayımlanacak Fed toplantı tutanakları izlenecek. Yatırımcıların ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ayın ilerleyen günlerinde Jackson Hole'da yapacağı ilk konuşmaya odaklanması bekleniyor.

Öte yandan New York Fed'in Empire State imalat endeksi ağustos ayında beklentilerin üzerinde artarak ekonomik aktivitenin görünümüne ilişkin yeni bir sinyal verdi.