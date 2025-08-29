ABD, 800 dolar altındaki paketlere vergi muafiyetini kaldırdı: Maliyetler artacak

ABD, uzun süredir yürürlükte olan 800 dolar altındaki paket gönderimlerinden alınan gümrük vergisi muafiyetine son verdi. Cuma günü yürürlüğe giren düzenleme, e-ticaret şirketleri, küçük işletmeler ve tüketiciler için maliyetleri artırırken, tedarik zincirlerinde ek baskıya sebep oldu.

Tüm paketlere vergi uygulaması başladı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP), artık tüm uluslararası paket ithalatlarında ürünün değeri, menşei ya da taşıma yöntemine bakmaksızın gümrük vergisi uygulayacak. Yabancı posta gönderileri için ise altı ay süreyle paket başına 80 ila 200 dolar arasında sabit vergi öngörüldü.

Beyaz Saray: "Hayat kurtaracak ve gelir sağlayacak"

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, yeni politikanın “Amerikan hayatlarını kurtaracağını” savundu, düzenlemenin ülkeye yıllık 10 milyar dolar ek vergi geliri kazandıracağını söyledi.

1938’den bu yana uygulanıyordu

1938’den bu yana uygulanan ve 2015’te küçük işletmeleri desteklemek için 800 dolara yükseltilen ‘de minimis’ sınırı, özellikle Çin’den doğrudan gönderimlerin artmasına yol açmıştı. ABD tekstil sektörünü temsil eden Ulusal Tekstil Organizasyonları Koalisyonu, muafiyetin kaldırılmasını “ABD imalatı için tarihi bir kazanım” olarak nitelendirdi.

CBP verilerine göre, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanan paket sayısı 2015’te 139 milyon iken, 2024’te 1,36 milyara çıktı. Bu rakam günde yaklaşık 4 milyon paket anlamına geliyor.

Analistler, yeni düzenlemeyle birlikte e-ticaret ürünlerinin fiyatlarının artacağını ve böylece geleneksel perakendecilerle rekabet koşullarının eşitleneceğini öngörüyor.