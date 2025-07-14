ABD-AB ticaret savaşı borsalarda satış dalgası yaratabilir

Barclays analistleri, ABD'nin Avrupa Birliği mallarına uygulayacağı %30'luk gümrük vergisi tehdidinin hisse senedi piyasasının direncini ciddi şekilde test edebileceği ve gerilimin tam bir ticaret savaşına dönüşmesi halinde keskin bir satış dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Barclays, AB'nin misillemesi ve daha geniş bir ekonomik gerileme riskinin hisse senetlerinin çift haneli rakamlarda düşmesine neden olabileceğini, döngüsel ve finansal sektörlerin muhtemelen en ağır yükü taşıyacağını söyledi.

Analistler, "Tam kapsamlı bir ticaret savaşı gerçekleşirse, konjonktürel ve finansal sektörlerin keskin bir şekilde düşük performans gösterdiği Kurtuluş Günü sonrası erimenin bir tekrarı söz konusu olabilir," diye yazdı. Analistler, düşük yaz işlem hacimlerinin piyasa hareketlerini daha da kötüleştirebileceğini de sözlerine ekledi.

Ancak Barclays ekibi gümrük vergilerinin bu kadar yüksek seviyelerde kalacağına şüpheyle yaklaşıyor. "Trump'ın hisse senedi ve tahvil piyasası stresine ve dolayısıyla ABD'nin ekonomik acılarına toleransı sınırlı görünüyor" diyen ekip, bu siyasi baskının AB gibi kilit ortaklara uygulanan herhangi bir ticaret önleminin şiddetini nihai olarak azaltabileceğini öne sürdü.

Yatırımcılar, önerilen gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihinden önce ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilip kaydedilmediğini yakından takip ediyor.