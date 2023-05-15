ABD Adalet Bakanlığı kripto para borsalarına baskı uygulayacak

ABD'nin kripto para birimi düzenleyicisi, ülkedeki kripto borsalarının yasa dışı faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla incelemeleri hızlandırdı. Financial Times'ın haberine göre, Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET) direktörü Eun Young Choi, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) suç işleyen veya kara para aklama gibi eylemlere izin veren kripto şirketlerini hedef aldığını belirtti.

Choi, yaptığı açıklamada, bu kripto platformlarının diğer suç faillerinin kolayca gelir elde etmelerine ve açıkça sorunlu yollarla para kazanmalarına izin verdiğini ifade etti. NCET'nin, bu tür platformlara odaklanarak çarpan etkisi yaratmayı umduğunu vurguladı.

Haberde, Adalet Bakanlığı'nın kripto şirketlerine yönelik baskının, kara para aklama veya müşteri kimlik doğrulama kurallarını ihlal eden ve uyum ve risk azaltma prosedürlerine yeterince yatırım yapmayan işletmelere caydırıcı bir mesaj göndermeyi hedeflediği belirtiliyor.