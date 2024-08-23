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ABD-Arjantin arasında kritik anlaşma

ABD, Arjantin ile kritik maden işbirliği anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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ABD-Arjantin arasında kritik anlaşma
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Buenos Aires'te düzenlenen imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Arjantin'in kritik minerallerle ilgili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Mutabakat zaptı, kritik mineral kaynak sektörü yönetişimi, yatırım ve küresel tedarik zinciri güvenliği konularında daha fazla işbirliği için yön belirlemektedir” denildi.

ABD, Çin'e bağımlılıktan kaçınmak için önemli metallerin tedarik zincirlerini değiştirmeye çalışırken, Çinli firmalar da Latin Amerika'daki etkilerini arttırıyor.

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