ABD, Asya-Pasifik'te rekabet gücünü kaybediyor

ABD'nin Trump döneminde çekildiği Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) serbest ticaret anlaşmasına geri dönülmesi için ABD'de Kongre üyelerinin ikna edilmesi çabaları devam ediyor.

Bu çabalar çerçevesinde Obama döneminde ABD Ticaret Temsilcisi'nin Yardımcısı olarak görev yapan Wendy Cutler, Yahoo Finance Live programında konuştu.

Cutler, "ABD, bölgedeki rekabet gücünü ve bölgedeki ekonomik etkisini kaybediyor" dedi.

ABD'nin TPP'den çekilmesi ile Çin'in kendi serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmek için hızla hareket ettiğini belirten Cutler, Çin'in 9 ülkenin yer aldığı Bölgesel Geniş Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirdiğine dikkat çekti.