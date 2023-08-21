ABD banka kredilerinde daralma

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, ABD ticari bankaların kredileri, işletmelere verilen kredilerin geri çekmesiyle daraldı.

Toplam banka kredileri 9 Ağustos'ta sona eren haftada 17,23 trilyon dolara gerilerken, bir önceki hafta 17,25 trilyon dolar, geçen yılın aynı haftasında ise ise 17,32 trilyon dolardı.

Krediler ve finansal kiralamalar bir önceki hafta 12,15 trilyon dolardan 12,13 trilyon dolara düşerken; ticari ve sınai krediler 2 Ağustos'ta sona eren haftada 2,75 trilyon dolardan 2,74 trilyon dolara geriledi. Bir yıl öncesine göre ticari ve sınai (C&I) kredi büyümesi keskin bir şekilde yavaşlayarak %1'in altına geriledi.