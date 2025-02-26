ABD bankacılık sektörü karını artırdı: FDIC varlık açıklama politikasını değiştirdi

ABD bankacılık sektörü karının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artarak 66,8 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık karlılığına ilişkin verilerle birlikte yaptığı açıklamada, sorunlu bankaların nasıl takip edildiğini güncellemek için harekete geçtiğini de duyurdu.

FDIC, çeyrek dönem raporunda, "sorunlu banka" listesini yalnızca düzenleyiciler tarafından kaç bankanın notunun düşürüldüğünü söyleyecek şekilde revize ettiğini söyledi. Ancak artık bu bankalarda ne kadar varlık tutulduğunu açıklamayacak.

FDIC Başkan Vekili Travis Hill yaptığı açıklamada, ilk olarak 1990 yılında başlatılan sorunlu bankalarda ne kadar varlık olduğunu açıklama uygulamasının sorunlu hale geldiğini, çünkü büyük firmaların büyümesinin listeye büyük bir banka eklendiğinde bunu tespit etmeyi "nispeten daha kolay" hale getirdiğini söyledi.

Hill, halkın listedeki toplam varlıklarda büyük bir artış görmesi ve hangi büyük firmanın gözlemciler tarafından sorunlu kabul edildiğini belirlemeye çalışması halinde varlıkların açıklanmasının bir banka kaçışını teşvik edebileceğini söyledi. Hill, banka denetçilerinin de sorunlu bankalardaki toplam varlıklardaki artışın istikrarsızlığı tetikleyebileceğini bilerek büyük bir bankanın notunu düşürme konusunda isteksiz olabileceğini sözlerine ekledi.