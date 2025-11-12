ABD bankacılık sektöründe yeni dönem: 2008 krizinin etkileri siliniyor

ABD bankacılık sektörünün düzenleyicileri, bankaların daha fazla hazine bonosu tutma kapasitesini sınırlayan sermaye gerekliliklerini gevşetmek üzere anlaşmaya vardı. Yeni düzenleme, büyük bankaların toplam varlıklara kıyasla daha az sermaye tutmasını öngörüyor ve haziran ayında açıklanan teklif ile büyük ölçüde örtüşüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Fed ve diğer önde gelen kurumlar, "geliştirilmiş ek kaldıraç oranı" olarak bilinen düzenlemeye dair nihai planı Beyaz Saray’a sundu. Beyaz Saray’ın onayının ardından önümüzdeki haftalarda resmi olarak kabul edilmesi bekleniyor. Bu değişiklik, Bank of America, JPMorgan Chase ve Goldman Sachs gibi büyük bankalar için önemli bir kazanım olacak.

2008 krizi etkileri siliniyor

Trump döneminde başlatılan bu adım, 2008 finansal krizinin ardından getirilen sıkı sermaye kurallarını yumuşatmayı hedefliyor. Ancak bazı büyük bankalar, düzenleyicileri hazine bonosu gibi varlıkları oran hesaplamasından hariç tutmaya ikna edemedi.

Yeni kural, küresel bankacılık düzenleyicileri tarafından kabul edilen Basel III reformları kapsamında yer alıyor ve risk bazlı sermaye kurallarına destek sağlamak amacıyla tasarlandı.

“Sistemi riske atıyor”

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, haziranda yaptığı açıklamada, planlanan değişikliklerin hazine piyasalarında dayanıklılığı artıracağını ve gelecekteki stres durumlarında Fed’in müdahale ihtiyacını azaltacağını söyledi.

Ancak Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, planın gereksiz şekilde sermaye seviyelerini düşüreceğini savunarak karşı çıktı. Barr, "Bu öneri, en büyük bankacılık kuruluşlarının sermayesini zayıflatarak sistemimizi riske atıyor" dedi.