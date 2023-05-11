ABD bankaları, iflas maliyetlerini karşılayacak

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank'ın iflası sonrasında önerilen, sigortasız mevduat sahiplerinin korunmasıyla ilgili maliyetin karşılanması için özel bir değerlendirme uygulayacak kurala onay verildiği bildirildi.

Yasanın, sigortasız mevduat sahiplerini özel bir değerlendirme yoluyla korumanın bir sonucu olarak, FDIC'nin Mevduat Sigorta Fonu'na (DIF) verdiği zararları tazmin etmesini şart koştuğu kaydedilen açıklamada, SVB ile Signature Bank'ın iflasının bu kapsamdaki toplam maliyetinin yaklaşık 15,8 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, genel olarak, yüksek miktarlarda sigortasız mevduatı olan büyük bankaların sistemik risk tespitinden en fazla yararlananlar olduğuna işaret edilerek, toplam 113 bankanın özel değerlendirmeye tabi olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Toplam varlıkları 50 milyar doların üzerinde olan bankaların özel değerlendirmenin yüzde 95'inden fazlasını ödeyeceği ifade edilen açıklamada, toplam varlıkları 5 milyar doların altında olan bankaların özel değerlendirmeye tabi tutulmayacağı bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen FDIC Başkanı Martin Gruenberg, kural teklifinin sigortasız mevduat sahiplerinin korunmasından en çok yararlanan bankalara özel değerlendirmeyi uygularken, sigortasız mevduat miktarlarına dayalı adil, şeffaf ve tutarlı muamele sağlayacağını ifade etti.

Gruenberg, teklifin ayrıca, kurumların ABD ekonomisinin kredi ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesine izin verecek olan likiditenin korunmasını da teşvik ettiğini vurguladı.