ABD bankalarına göre ticari kredi talebi 2026'da güçlenecek

Federal Reserve'in Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüşme Anketi, bankaların bu yıl tüm kategorilerde ticari kredi talebinin güçlenmesini beklediğini ortaya koydu.

Büyük ve orta ölçekli firmaların kredi talebi dördüncü çeyrekte 2022 yılı ikinci çeyrekten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Küçük firmaların talebi ise değişmedi; önceki üç çeyrekte art arda düşüş kaydedilmişti.

Bankaların büyük çoğunluğu, düşen faiz oranları ve artan harcama ile yatırım ihtiyaçlarının bu eğilimi tetiklediğini ifade etti.

Anket ayrıca, bankaların dördüncü çeyrekte kredileri için standartları genel olarak sıkılaştırdığını, ancak bu yıl ek sıkılaştırma beklemediklerini ortaya koydu.

Anket bulgularına göre bankalar, yapay zekâ alanında yüksek maruz kalma oranına sahip firmalara kredi vermeye daha istekli olduklarını bildirdi.

Hane halkı tarafından talep edilen konut dışı krediler ise genel olarak zayıfladı. Otomobil kredisi talebi 2024 yılı ilk çeyrekten bu yana en düşük seviyeye geriledi.