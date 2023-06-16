ABD bankalarında işten çıkarmalar 11 bini aşacak

Wall Street, pandemi dönemindeki işe alım furyasının ardından finansal krizden bu yana en kötü işe alım piyasasıyla mücadele ederken, bu yıl ABD'nin en büyük bankalarında işten çıkarmalar 11.000'i aşacak.

Citigroup bu hafta önemli işten çıkarmaları duyuran en son büyük ABD bankası oldu. Banka yatırımcılara ikinci çeyreğin sonuna kadar çoğu yatırım bankacılığı departmanında olmak üzere 5 bin kişiyi işten çıkarmayı tamamlamayı planladığını duyurdu. Bunu Goldman Sachs ve Morgan Stanley'de binlerce bankacı çalışanı etkileyen küçülmeler izliyor.

İşten çıkarmalar, yöneticilerin Covid-19 sonrasında ekonominin toparlanmasıyla başlayan işe alım çılgınlığını çözmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bankalar, evden çalışmanın geleneksel iş yapma yöntemlerini zorladığı bir dönemde anlaşma ve ticaret patlamasıyla başa çıkmak için personel sayılarını önemli ölçüde artırdı.

“En zorlu iş piyasalarından biri”

Financial Times’a konuşan işe alım şirketi Michael Page'in bankacılık ve finansal hizmetler genel müdürü Max Kemnitzer, "Bu muhtemelen 2008 mali krizinden bu yana gördüğümüz en zorlu iş piyasalarından biri" dedi.

Ve ekledi: Açılan iş sayısı, özgeçmişlerin mülakata dönüşmesi ve mülakatların teklife dönüşmesi gibi ölçütlere baktığınızda, bu rakamlar uzun zamandır gördüğümüz en durgun rakamlar.

Pandemi sırasında ve sonrasında sıkışık bir işgücü piyasası, şirketleri mevcut personele cömert elde tutma ödemeleri sunmaya ve aynı zamanda yetenek savaşında kaybedecekleri korkusuyla agresif bir şekilde işe alım yapmaya sevk etmişti.

Yılın ilk üç ayında önemli bir personel azaltımı bildiren tek banka, personel sayısının yüzde 6,4 azalarak 45.400'e düştüğü Goldman oldu. Morgan Stanley'nin personel sayısı hafif bir düşüşle 82,266'ya gerilerken, Citi'de bu rakam sabit kaldı. JPMorgan büyük ölçekli azaltmalar açıklamadı.