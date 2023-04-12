ABD bankalarından 'rezerv' hamlesi

Fitili, ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflas etmesi ile ateşlenen ve İsviçreli dev Credit Suisse'nin UBS'e satılması ile zirve noktalarına ulaşan 'finansal' krizin yankıları sürerken, ABD'de bazı dev bankalar rezervlerini artırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, piyasaları yatıştırmak için First Republic Bank'a en az 120 gün süreyle toplamda 30 milyar dolar mevduat yatıran büyük bankaların bazıları, rezervlerini artırmak için hazırlık içersindeler. Kaynaklar, bankaya en yüksek tutarda mevduat yatıran bankaların kenara 100’er milyon dolar ayırmayı değerlendirdiği bilgisini verdiler.

Söz konusu dönemde First Republic’e JPMorgan, BofA, Citi ve Wells Fargo 5’er milyar dolar; Goldman Sachs ve Morgan Stanley 2,5’er milyar dolar; PNC, BNY Mellon, Truist, U.S. Bancorp ve State Street 1’er milyar dolar mevduat yatırmıştı.