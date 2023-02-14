ABD Başkanı Biden, baş ekonomi danışmanı olarak Brainard'ı seçecek

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı Joe Biden, baş ekonomi danışmanlığı görevi için hali hazırda Fed Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lael Brainard'ı seçti.

Kaynaklar, hali hazırda Ekonomik Danışmanlar Konseyi üyesi olan Jared Berstein'in Konsey Başkanlığı görevinde ayrılacak olan Cecilia Rouse'nin yerine getirilmesinin kararlaştırıldığını da belirttiler.

Brainard, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese'nin yerini alacak.

Kaynaklar, Brainard'ın Beyaz Saray görevine geçmesi ile boşalacak olan Fed Başkan Yardımcılığı koltuğu için Biden'in bir aday düşünp düşünmediği konusunda ise bilgi vermediler.