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ABD Başkanı Biden, görevi süresince ülkeye 1 trilyon doların üzerinde yatırım çektiklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden görevi boyunca, "Amerika'da Yatırım" gündeminin 1 trilyon doların üzerinde özel sektör yatırımını ülkeye çekmeye yardımcı olduğunu bildirdi.

AA
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ABD Başkanı Biden, görevi süresince ülkeye 1 trilyon doların üzerinde yatırım çektiklerini açıkladı
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Biden, yazılı açıklamasında, göreve geldiği ilk günden itibaren sadece ekonomik rahatlama sağlamakla kalmayıp, Amerika'ya yatırım yapmaya da kararlı olduğunu vurguladı.

Son 4 yılda tam olarak bunu gerçekleştirdiklerini belirten Biden, altyapıyı yeniden inşa etmek, temiz bir enerji ekonomisi kurmak ve onlarca yıllık ülke dışı imalattan sonra üretimi ABD'ye geri getirmek için yasalar çıkardıklarını anımsattı.

Biden, "Amerika'da Yatırım" gündeminin 1 trilyon doların üzerinde özel sektör yatırımını çekmeye yardımcı olduğuna dikkati çekerek, "Geleceğin endüstrilerine yapılan bu yatırımlar, geleceğin Amerika'da, Amerikalı işçiler tarafından yapılmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son 4 yılda 1,6 milyon inşaat ve imalat istihdamı yaratıldığını ifade eden Biden, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımız Amerika'yı ekonomik ve ulusal güvenliğimizi koruyacak temiz enerji ve yarı iletken teknolojilerinde lider konuma getirirken, 'kırmızı' ve 'mavi' eyaletlerdeki fırsatları da genişletiyor. Bugün, Amerika'da Yatırım gündemim sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler ABD'ye yatırım yapıyor. Bu, Amerikalı çalışanlar ve Amerikalı işletmeler için iyi bir haber ve 21. yüzyılın ekonomik rekabetini kazanmak için konumlanmış durumdayız."

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