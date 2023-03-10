ABD Başkanı Biden'dan enflasyon mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede beklentileri aşan istihdam sonrası yaptığı değerlendirmede; geçen ay istihdamın 300 binden fazla arttığına işaret ederek, bunun ekonomik planın çalıştığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Biden, işsizlik oranının ocakta son 50 yılın en düşük seviyesine indiğini anımsatarak, işsizlik oranının üst üste 14 aydır yüzde 4'ün altında olduğuna dikkati çekti.

Bir süredir iş piyasasının dışında kalanların tekrardan geri döndüğünü belirten Biden, enflasyonu daha da düşürmek için yapılacak işler olduğundan bahsetti.

Biden, karşılaşılan aksiliklere rağmen enflasyonun yaza göre yüzde 30 gerilediğine işaret ederek, ABD ekonomisinin "doğru yönde" ilerlediğini dile getirdi.

Gelecek 10 yıl içinde bütçe açığını 3 trilyon dolar azaltma hedefine de değinen Biden, bütçe teklifinin Amerikalıların üzerindeki yükü kaldırmak için neler yapabileceklerini yansıttığını vurguladı.

Biden, borç limiti konusunun da hala ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir tehdit olduğuna işaret ederek, Cumhuriyetçi kongre üyelerini inşa edilen ilerlemeyi sürdürebilmek için uzlaşmaya davet etti.

Gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin de konuşan Biden, Tüketici Fiyat Endeksinin iyi durumda olacağına inandığını aktardı.