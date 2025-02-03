ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşamazsak tarifeler çok büyük olacak

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kanada ya da Çin'in de tarifelerden kurtulma şansının olup olmadığının sorulması üzerine Trump, kimsenin hariç tutulmadığı yanıtını verdi.

Muhtemelen 24 saat içinde Çin ile görüşeceklerini belirten Trump, "Bu sadece bir başlangıç hamlesiydi. Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, o zaman tarifeler çok büyük olacak." dedi.

Trump, "Umarım Çin bize fentanil göndermeyi durdurur, eğer durdurmazlarsa tarifeler önemli ölçüde artacak." diye konuştu.

Meksika ile "harika" bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, fentanil ve düzensiz göçmenlerin ABD'ye gelişini engellemeleri gerektiğini söyledi.

Trump, Meksika ile bu konular üzerinde görüşmek için anlaştıklarını belirterek, "Henüz tarifeler konusunda anlaşmaya varmadık, belki varırız belki varmayız ama çok iyi bir ilişkimiz var." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Meksika ile büyük bir müzakere yapacağız." dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de sabah iyi bir görüşme yaptıklarını aktaran Trump, bugün tekrar görüşeceklerini belirtti. Trump, "Kanada çok zor. Kanada tarafından iyi muamele görmüyoruz ve iyi muamele görmeliyiz." dedi.

Kanada ile iş yapmanın zor olduğunu vurgulayan Trump, ABD'den faydalanmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti. Trump, "Arabalarımızı üretmek için onlara ihtiyacımız yok. Bize kereste vermelerine ihtiyacımız yok. Tarımsal ürünler için onlara ihtiyacımız yok." diye konuştu.

Avrupa Birliğine (AB) uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin bir soruyu de yanıtlayan Trump, AB ile "büyük" ticaret açıkları olduğunu kaydetti.

Trump, AB'nin ABD'nin tarım ürünlerini, otomobillerini almadığına işaret ederek, "Neredeyse hiçbir şey almıyorlar. Ama biz onların arabalarını alıyoruz." dedi. Trump, AB'nin ABD'yi yıllardır "suistimal" ettiğini savundu.