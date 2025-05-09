ABD Başkanı Trump: Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi doğru görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta sonu İsviçre'de Çin ile ticaret görüşmeleri yapacak olan Hazine Bakanı Scott Bessent'e atıfta bulunarak "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi doğru görünüyor! Scott B.'ye kalmış," diye yazdı.

Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifeler küresel ticareti yeniden şekillendiriyor. Çin Gümrük İdaresi'nin rakamlarına göre, Çin'in ABD'ye ihracatı Nisan ayında yüzde 21 düştü. Bu, zaten durgun enflasyon ve uzun süredir devam eden emlak piyasası krizi nedeniyle tökezleyen dünyanın ikinci büyük ekonomisi için kötü bir haber gibi gelebilir. Ancak veriler, Çin'in şu ana kadar mallarının daha fazlasını başka yerlere göndererek ABD tarifelerine dayanabildiğini gösterdi.

Güneydoğu Asya'ya yapılan sevkiyatlar yüzde 21 artarken, ihracat bir yıl öncesine göre genel olarak yüzde 8,1 arttı. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat yüzde 8,3, Latin Amerika'ya yapılan sevkiyatlar yüzde 17 ve Afrika'ya yapılan ihracat yüzde 25 arttı.

Trump yönetimi vergileri azaltma planı üzerinde çalışıyor

Trump yönetimi Çin'e uygulanan yüzde 145'lik vergileri önemli ölçüde azaltma planı üzerinde çalışıyor ve müzakerelere aşina kişilere atıfta bulunan çok sayıda rapora göre bunu önümüzdeki hafta yapmaya istekli olabilir.

New York Post'un bildirdiğine göre, ABD yetkilileri Çin mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 50 ila yüzde 54 arasına ve komşu Güney Asya ülkelerine uygulanan vergileri yüzde 25'e düşürme önerisini görüşüyor.

Çin, görüşmelerin başlamasından sadece bir gün önce kritik minerallerin kaçakçılığına karşı açıklama yaptı. Yetkililer Shenzhen'de toplandı ve resmi bir açıklamaya göre stratejik dünya kaynakları üzerindeki ihracat kontrollerini artırma sözü verdi.

Bu hamle önemli çünkü cumartesi günkü ticaret zirvesinde nadir mineraller tartışılabilir. Aralık ayında Pekin, Biden yönetiminin yapay zeka çipi ihracat kısıtlamalarına galyum, germanyum, antimon ve diğer birkaç malzemenin ABD'ye satışını yasaklayarak karşılık verdi.