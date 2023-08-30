ABD beklentilerin altında büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ikinci çeyrek dönemine ilişkin GSYH verisinin ikinci tahminini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,1 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin ilk tahminde olduğu gibi yüzde 2,4 olarak açıklanacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi açısından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri (PCE) verisi söz konusu dönemde yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki tahmin olan yüzde 3,8 seviyesinde kalacağı şeklinde oluşmuştu.

PCE fiyat artışı yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e revize edildi.

Tüketici harcamalarında artış hızı yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye çıkarken, zincir ağırlıklı fiyat endeksi artışı yüzde 2,2'den yüzde 2,0'a indi.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,0 büyüme gösterdi.