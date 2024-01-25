ABD beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi, ülkenin yüzde 2 büyümesi yönündeydi.
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın Ekonomik Analizler Bürosu varilerine göre GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 artı. Beklenti yüzde 2 büyüme olacağı yönündeydi.
Dördüncü çeyrekte tüketici harcamaları yüzde 2,8 artarken, çekirdek PCE beklendiği gibi yüzde 2 oldu.
Dördüncü çeyrekte GSYH deflatörü yüzde 2,3 olan beklentinin altında yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.