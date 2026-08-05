ABD benzin piyasasında yukarı yönlü hareket

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ABD benzin kontratları, bir aylık dip seviye olan 2,80 doların ardından yeniden yükseliş gösterdi. Hareketin arkasında Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’de bir Suudi petrol tankerini hedef aldıklarını açıklaması etkili oldu.

ABD benzin vadeli işlemleri yüzde 0,85 yükselerek galon başına 2,8765 dolara çıkarken, Kızıldeniz’deki gerilim ve Orta Doğu kaynaklı gelişmeler fiyatları destekledi.

Buna karşın ABD ile İran arasında geçici bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler yükselişi sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine ilişkin umutların arttığını ifade etti. Katar da taraflar arasında bir taslak metin üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Küresel arz baskısı sürüyor

ABD’de rafineri kapasitesinin sınırlı seyretmesi yakıt arzı üzerinde baskı oluşturmayı sürdürürken, benzin fiyatları yıllık bazda yüzde 37,81 yükseldi. Rusya hükümeti ise ülkede devam eden yakıt arzı sıkıntıları nedeniyle benzin ve dizel ihracatına yönelik yasağı Ocak 2027’ye kadar uzattı.

ABD’de benzin fiyatları son bir yılda yüzde 37,81 artarken, Rusya’nın ihracat yasağını uzatması küresel yakıt arzına ilişkin gelişmeleri gündemde tuttu. Enerji piyasalarında aynı dönemde Brent petrol 80,044 dolar, ham petrol 75,908 dolar, doğal gaz ise 2,70 dolar seviyesinde işlem gördü.