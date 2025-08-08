ABD, bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu

ABD kiloluk altın külçelere vergi koydu. Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak, ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi.

ABD'nin adımı İsviçre'yi etkileyecek

Gazete, ABD'nin bu hamlesinin, küresel külçe altın piyasasını altüst edeceğini dikkat çekerek dünyanın en büyük rafineri merkezi İsviçre'ye yeni bir darbe vurma tehdidi anlamına geldiğini yazdı.

Gümrük kodu altında sınıflandırılacak

Gazeteye göre, 31 Temmuz tarihli mektupta, bir kilo 100 onsluk külçe altının, seviyelere bağlı bir gümrük kodu altında sınıflandırılması gerektiği belirtildi.

Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı'nın kararı, sektörün bu tür altın külçelerinin Trump'ın ülke çapındaki tarifelerinden muaf tutulacak farklı bir gümrük kodu kullanılarak sınıflandırılması gerektiği yönündeki önceki beklentileriyle büyük bir tezat oluşturuyor.

Bir kiloluk külçeler, dünyanın en büyük altın vadeli işlem piyasası olan Comex'te en sık işlem gören form olup, İsviçre'nin ABD'ye yaptığı külçe ihracatının büyük kısmını oluşturmaktadır.

Gümrük vergileri Washington ile Bern ilişkilerini kötüleştirdi

ABD'nin geçen hafta ülkeden ithalata yüzde 39 oranında gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Washington ile Bern arasındaki ilişkiler kötüleşti. Gümrük verilerine göre, altın İsviçre'nin ABD'ye yaptığı en büyük ihracat kalemlerinden biri.

Küresel altın ticaret akışı

Küresel külçe altın ticaret akışı genellikle üçgensel olarak gerçekleşiyor. Büyük altın külçeleri, İsviçre üzerinden Londra ve New York arasında taşınır ve burada farklı boyutlara dönüştürülür.

İki pazarda farklı boyutlarda külçeler kullanılıyor; Londra'da bir tuğla büyüklüğünde olan 400 troy onsluk külçeler kullanılırken, New York'ta akıllı telefon büyüklüğünde olan kiloluk külçeler tercih ediliyor.

2025 yılı altın tarihi seviyeleri gördü

Külçe altın, bu yıl tarihi bir yükselişe geçti; 2024'ün sonundan bu yana %27 değer kazandı ve ons başına kısa süreliğine 3.500 dolara ulaştı. Enflasyon korkuları, devlet borç seviyelerine ilişkin endişeler ve ABD dolarının rezerv para birimi olarak gerilemesi, altının yükselişine katkıda bulundu.

İsviçre 1 yılda ABD'ye 61,5 milyar dolar değerinde altın ihraç etti

İsviçre, Haziran ayında sona eren 12 aylık dönemde ABD'ye 61,5 milyar dolar değerinde altın ihraç etti. Aynı hacim, Perşembe günü yürürlüğe giren İsviçre'nin yüzde 39'luk gümrük vergisi oranı kapsamında 24 milyar dolarlık ek gümrük vergisine tabi olacak.

İki rafineri ise FT'ye, belirsizlik nedeniyle ABD'ye sevkiyatlarını geçici olarak azalttıklarını veya durdurduklarını bildirdi. İsviçreli bir rafinerinin resmi açıklama talebine yanıt olarak verilen karar mektubunda, bir kilo 100 onsluk külçelerin 7108.13.5500 sınıflandırma koduna girdiği ve bunların vergiden muaf olan tek kod olan 7108.12.10 koduna girmediği belirtildi.