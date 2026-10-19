ABD borsaları, yapay zeka kaynaklı satış dalgasının ardından toparlanmaya hazırlanıyor
ABD borsalarının, yapay zeka hisselerinde yaşanan sert satışların ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlaması bekleniyor. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1,3, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,8 yükselirken, Asya piyasalarında da sınırlı toparlanma görüldü.
Deniz Güldağ
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl nisan ayında açıkladığı gümrük vergilerinden bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmesinin ardından ABD borsalarının haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlaması bekleniyor.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksine ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri Asya piyasalarında yüzde 1,3 yükselirken, S&P 500 endeksine ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 0,8 değer kazandı.
Analistler, cuma günü yapay zeka hisselerinde yaşanan sert satışların ardından yatırımcıların piyasadaki gelişmeleri değerlendirdiğini belirtti.
Yapay zeka şirketlerinin borçlanma risk primlerinin artabileceğine yönelik endişeler, Nasdaq 100 endeksinin geçtiğimiz haftayı yüzde 5,5 düşüşle kapatmasında etkili olmuştu.
Asya piyasalarında da toparlanma görüldü
Samsung Electronics ve SK Hynix'in ağırlıkta olduğu Güney Kore'nin Kospi endeksi, geçen haftayı yüzde 11 kayıpla tamamlamasının ardından yüzde 0,5 yükseldi.
Japonya'nın Topix endeksi, pazartesi günü erken saatlerde yaklaşık yüzde 1 geriledikten sonra öğleden sonra kayıplarını telafi ederek yatay seyretti.
Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,7 düştü.