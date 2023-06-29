ABD borsası 'stres'i attı

New York Borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,80 artışla 34.122,42 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artarak 4.396,44 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.591,33 puan oldu.

ABD'de büyük bankaların ABD Merkez Bankasının (Fed) stres testini geçmesi ve ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesi sonrası pay piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in dün açıkladığı stres testinin sonuçlarının ABD'deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hanehalkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermesinin ardından bankacılık hisselerinde yükseliş kaydedildi. ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 1'in, Bank of America'nın hisseleri yüzde 2'nin, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 3'ün ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydetti.

ABD ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme göstermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 87'ye çıktı.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell, İspanya Merkez Bankasının Dördüncü Finansal İstikrar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, faiz artışlarının yavaş hızda devam etmesini beklediğini söyledi.

Enflasyonist baskıların yüksek seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu yineleyen Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin güçlü bir çoğunluğunun yıl sonuna kadar faiz oranlarının iki veya daha fazla artırılmasının uygun olacağını öngördüğünü belirtti.

Ayrıca The Wall Street Journal'da yer alan haberde, Powell'ın faiz artışlarının bir sonraki aşamasını tahmin etmenin daha zor olacağını, faiz artırım hızını yavaşlatmaya devam etmenin mantıklı olduğunu söylediği aktarıldı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu veya gelecek yıl faiz indirimi öngörmediğini belirtti.