ABD bütçe açığı şubat ayında 308 milyar dolar olarak gerçekleşti

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, 2026 mali yılının şubat ayı bütçe açığı, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle benzer seviyede kalarak 308 milyar dolar oldu.

Gelir ve giderlerdeki artışın dengeli seyrettiği bu dönemde, hem 313 milyar dolarlık gelir hem de 621 milyar dolarlık gider kalemleri aylık bazda rekor kırdı. Gelirler bir önceki yıla göre %6 oranında artarken, giderlerdeki artış %3 seviyesinde gerçekleşti.

Bir Hazine yetkilisi hem gelirlerin hem de giderlerin şubat ayı için rekor seviyede olduğunu bildirdi.

Gelirlerdeki artışta, bireysel stopaj vergilerindeki 15 milyar dolarlık yükseliş etkili oldu. Bu artışın kısmen 2025 yıl sonu ikramiyelerinin ödenmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Ancak bu artış, geçen yıl Cumhuriyetçilerin çıkardığı vergi indirimi yasası nedeniyle kurumlar vergisi iadelerindeki 7 milyar dolarlık ve bireysel vergi iadelerindeki 6 milyar dolarlık artışla kısmen dengelendi.

Şubat ayında net gümrük vergileri, ocak ayındaki 27,7 milyar dolara ve geçen yılın son aylarındaki 30 milyar doların üzerindeki seviyelere kıyasla hafif bir soğuma göstererek 26,6 milyar dolar oldu.

Tarifelerin etkisi görülmedi

Hazine yetkilisi, bütçe verilerinin büyük ölçüde Yüksek Mahkeme'nin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamındaki vergileri yasadışı bulan kararından kaynaklanan tarife indirimlerini yansıtmadığını belirtti. Yetkili, vergilerin genellikle bir ay gecikmeli ödenmesi nedeniyle bu etkinin henüz görülmediğini, Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi'nin (CBP) 24 Şubat itibarıyla bu vergileri ithalatlarda uygulamayı durdurduğunu aktardı. IEEPA kapsamındaki vergi iadelerinin verilere nasıl yansıyacağının ise henüz net olmadığı kaydedildi.

Şubat ayı giderlerindeki artışın bir kısmı, kamu borcu faizinden kaynaklandı. Faiz giderleri yüzde 9 artışla 8 milyar dolar yükselerek 93 milyar dolara ulaştı. Askeri harcamalar ise yüzde 9 artarak 6 milyar dolar yükseldi ve 67 milyar dolar oldu.

2026 mali yılının ilk beş ayında bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 1,004 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Mali yıl başından bu yana gelirler yüzde 11 artarak 2,098 trilyon dolara, giderler ise yüzde 2 artarak 3,012 trilyon dolara yükseldi.