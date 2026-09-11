ABD bütçe açığında geçen yıla göre büyük düşüş: 167 milyar dolara indi

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ABD bütçesi ağustosta 167 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azalarak 167 milyar dolara düştü.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe dengesi raporuna göre, ağustos ayındaki bütçe açığı 167 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bütçe açığı yüzde 52 geriledi

Federal hükümet, geçen yılın ağustos ayında 345 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bu yılın aynı ayında açık 167 milyar dolara gerileyerek geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azaldı.

Ağustos ayındaki bütçe açığına ilişkin piyasa beklentisi ise 221 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece federal hükümetin bütçe açığı, beklentilerin de altında gerçekleşmiş oldu.

Gelirler arttı, harcamalar azaldı

Federal hükümetin ağustos ayındaki gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış göstererek 360 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde hükümetin harcamaları ise yüzde 24 azalarak 527 milyar dolara geriledi.

Gelirlerdeki artış ve harcamalardaki düşüş, ağustos ayında bütçe açığının geçen yılın aynı ayına göre daha düşük gerçekleşmesinde etkili oldu. Böylece 2026 mali yılının 11’inci ayında aylık bütçe açığı 167 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

11 aylık açık 1,97 trilyon dolara ulaştı

ABD’de 1 Ekim 2025 tarihinde başlayan ve 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek mali yılın ağustos ayı itibarıyla federal hükümetin toplam bütçe açığı 1,97 trilyon dolara ulaştı.

2026 mali yılının aynı döneminde oluşan toplam bütçe açığının, 2025 mali yılının aynı döneminde kaydedilen seviyede gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu 11 aylık dönemde federal hükümetin gelirleri yüzde 3 artarak 4,85 trilyon dolara çıktı. Hükümetin toplam harcamaları ise aynı dönemde yüzde 2 artışla 6,81 trilyon dolara yükseldi.

Böylece ABD federal hükümetinin 2026 mali yılının tamamlanmasına bir ay kala toplam bütçe açığı 1,97 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, ağustos ayındaki aylık açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 düşüş gösterdi.