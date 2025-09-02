  1. Ekonomim
ABD büyümesi ve zayıf dolar, Asya varlıklarına yarayacak

Eastspring Investments'a göre, ABD'deki sürdürülebilir büyüme ve doların zayıflaması Asya hisse senetleri ile tahvillerine olumlu etki edecek.

Uzmanlar, bölgedeki ihracat artışının, sermaye akışlarının güçlenmesinin ve ek politika gevşemelerinin de bu trendi destekleyeceğini belirtiyor.

Eastspring Investments raporunda, Asya'daki satın alma yöneticileri endekslerinin (PMI) Ağustos ayında yükselmesinin bölgedeki büyümenin güçlendiğine işaret ettiği ifade edildi.

Kurum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın odağını işgücü piyasasına çevirdiğini belirten analistler, Ağustos ayı işsizlik oranının en az %4,3 olması durumunda bir indirimin haklı görülebileceğini dile getirdi.

ABD'nin işgücü verileri cuma günü açıklanacak.

