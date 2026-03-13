ABD çekirdek PCE, Fed'in hedefinin üzerinde kaldı

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun ocak ayı verilerine göre gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek PCE fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 3,1 oranında yükseldi. Aylık bazda ise çekirdek PCE yüzde 0,4 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Manşet PCE fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,8, aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin belirgin biçimde üzerinde seyreden bu veriler, merkez bankasının faiz indirimi sürecini daha da karmaşık bir hale getiriyor.

Bu durum, fiyat istikrarını sağlama yolundaki mücadelenin henüz bitmediğine dair sinyaller verirken, hizmet harcamalarındaki 105,7 milyar dolarlık devasa büyüme dikkat çekti. Mal harcamalarındaki 24,6 milyar dolarlık gerilemeye rağmen, tüketicilerin hizmet tarafına yönelmesi toplam harcamaları 81,1 milyar dolar yukarı taşıdı.

