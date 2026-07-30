ABD çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık bazda %3,3 yükseldi

Haziran ayı çekirdek PCE verisi yıllık bazda %3,3 tırmanarak enflasyonist baskıların dirençli yapısını koruduğunu gösterdi. Fiyat endekslerindeki yukarı yönlü katılığa bireysel gelir artış hızının tahminlerin altında kalması eşlik edince, harcamaların sürdürülebilirliği ve para politikasının geleceği tartışmaya açıldı.

Çekirdek enflasyon göstergeleri dirençli seyrini koruyor

Küresel emtia pazarındaki dalgalanmalar ve iş gücü piyasalarındaki yapısal maliyet artışları, tüketici fiyat endeksleri üzerindeki yukarı yönlü baskıyı diri tutmayı sürdürüyor. Gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan yıllık çekirdek PCE verisinin %3,3 seviyesinde gerçekleşmesi, sıkı para politikası adımlarına rağmen hedeflenen fiyat istikrarı patikasına tam anlamıyla oturulamadığını net bir biçimde doğruladı. Bu durum, ekonomik aktörlerin ve kurumsal fon yöneticilerinin yakın vadeli faiz projeksiyonlarında gevşeme takvimini daha ileri çeyreklere ertelemesine yol açıyor.

Kişisel gelirlerdeki ivme kaybı hanehalkı harcamalarını baskılıyor

Fiyatlar genel düzeyindeki kararlı artış trendine karşılık, bireylerin elde ettiği nominal gelir kaynaklarındaki büyümenin sınırlandırılmış bir patikada kalması dikkat çekiyor. Gelir artış hızının piyasa tahminlerinin altında kalması, harcanabilir hanehalkı bütçelerini daraltarak perakende ticaret hacminde ve geniş tabanlı hizmet talebinde dönemsel bir yavaşlama riski yaratıyor. Bu asimetrik görünüm, tüketicilerin harcama alışkanlıklarında temel ihtiyaçlara doğru seçici bir yönelim göstermesine zemin hazırlayarak makroekonomik büyüme hızı üzerinde sınırlayıcı bir ağırlık merkezi oluşturuyor.

Sıkı para politikası duruşunun sürdürülebilirliği tartışılıyor

Fed yetkililerinin sonraki çeyreklerde alacağı kararlar üzerinde veri odaklı yaklaşım kararlılıkla korunmaya devam ediyor. Enflasyon verisindeki kararlılık ile gelir kanallarındaki kısmi tıkanıklık, borçlanma maliyetlerinin ne kadar süre daha yüksek kalacağı konusundaki tartışmaları derinleştiriyor. Tahvil piyasaları ve vadeli işlem borsalarındaki oynaklık, finansal likidite yönetimi ile reel sektörün finansman gereksinimleri arasındaki hassas dengenin korunmasını zorunlu kılarken, küresel sermaye akışlarının yön tayininde de ana belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle ABD tahvil getirilerindeki dikleşme eğilimi, uzun vadeli kurumsal borçlanma araçlarının maliyetlerini yukarı çekerek şirketlerin yatırım ve istihdam planlamalarında daha korumacı stratejilere yönelmesine yol açıyor; bu da küresel fonların gelişmekte olan piyasalardan ziyade dolar cinsi güvenli liman varlıklarına park etme eğilimini besleyen en temel makroekonomik katalizör olarak masada kalmayı sürdürüyor.