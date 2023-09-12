ABD çelik üretiminde düşüş

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün(AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 9 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 721 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 75,7 kapasite ile çalıştılar.

Yıl başından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 düşüşle 61 milyon 565 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,0 olarak gerçekleşti.