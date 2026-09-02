ABD çelik üretimindeki kısa vadeli düşüş kalıcı bir yavaşlama mı?

ABD genelindeki ağır sanayi tesislerinde çarklar dönmeye devam ederken, ham çelik üretiminden gelen son veriler piyasalarda karmaşık sinyallerin oluşmasına yol açtı. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği haftalık imalat performansında, ağustos ayının son döneminde bir önceki haftaya göre hafif bir ivme kaybı gözlendi. Gerçekleşen bu kısa vadeli düşüşe rağmen, sanayinin ana taşıyıcısı konumundaki çelik sektörünün geçmiş yılın aynı periyoduna kıyasla güçlü kalmayı sürdürmesi dikkat çekiyor. Sektörel dinamikler, iç pazardaki anlık dalgalanmaların ve operasyonel duruşların geçici bir frenlemeye yol açtığını, ancak makro ölçekteki talebin hala canlı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Üretim planlamalarındaki takvimsel düzenleme

Ağustos ayının son haftasında üretim tesislerinin toplam çıktısında yaşanan %1,6’lık azalış, ağır sanayi çevrelerinde bir zayıflık sinyali olarak yorumlanmıyor. Fabrikaların kapasite kullanım oranlarında meydana gelen bu sınırlı geri çekilme, büyük imalatçıların stok kontrolü ve bakım süreçleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte imalat kollarında yaşanan sipariş geçişleri, haftalık çıktıların dönemsel olarak oynamasını kaçınılmaz kılıyor. Dolayısıyla, son 7 günlük zaman diliminde kaydedilen bu durum, yapısal bir bozulmadan ziyade kısa vadeli bir dengeleme adımı niteliği taşıyor. Sektör içi aktörler, pazarın yönünü kaybetmediğini ve sipariş yoğunluğunun sürdüğünü belirtiyor.

Yıllık ivme sektörün güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor

Piyasanın asıl sağlıklı yönünü ve orta vadeli yönelimini anlamak için haftalık hareketlerin ötesine geçip yıllık bazdaki değişime odaklanmak gerekiyor. Üretim miktarının geçen yılın aynı haftasına göre %3,1 oranında artış göstermesi, ABD ağır sanayisinde büyüme trendinin sürdüğünün en somut göstergesidir. Otomotivden inşaata, altyapı projelerinden beyaz eşya imalatına kadar geniş bir yelpazeye girdi sağlayan çelik üreticileri, iç pazarın talebini karşılamada geçen yıla oranla daha yüksek bir tempoda çalışıyor. Sanayi tesislerinin yıllık bazdaki bu kararlı duruşu, makroekonomik belirsizliklere ve yüksek faiz ortamına meydan okuyan bir direncin varlığını kanıtlıyor.

ABD sanayisinin lokomotifinde gelecek çeyrek beklentileri

Yılın son çeyreğine girmeye hazırlanan çelik endüstrisinde, önümüzdeki aylara dair beklentiler ve pazar stratejileri şimdiden şekillenmeye başladı. Haftalık gerilemenin kalıcı bir durgunluğa dönüşüp dönüşmeyeceği, hükümetin altyapı yatırımlarına ayırdığı bütçelerin sahaya ne hızla yansıtılacağına doğrudan bağlı görünüyor. Küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ithal ürünlere yönelik gümrük politikaları da yerli üreticilerin kapasite kullanım iştahını doğrudan etkileyen diğer kritik dışsal faktörler arasında yer alıyor. Üretim havzalarındaki bölgesel lojistik maliyetleri ve enerji harcamaları da fabrikaların operasyonel kararlarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Tüm bu iç ve dış dinamiklerin birleşimi, endüstrinin önümüzdeki süreçte daha temkinli ama istikrarlı bir hat üzerinde ilerleyeceğine işaret ediyor. Sonuç olarak, haftalık bazdaki küçük kayıp kısa vadeli bir takvimsel düzeltme olarak kalırken, yıllık %3,1'lik artış ABD çelik endüstrisinin küresel rekabetteki güçlü konumunu koruduğunu teyit ediyor.