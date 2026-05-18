ABD-Çin arasında varılan anlaşmalar belli oldu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bir ABD Başkanı'nın 2017'den bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret sırasında, Başkan Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile çeşitli konularda mutabakata vardığı bildirildi.

Trump ise dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada ise tarifelerin liderler görüşmesinde gündeme gelmediğini söylemişti. Trump, “Tarifeler hakkında konuşmadık. Çin zaten ciddi tarifeler ödüyor” ifadelerini kullamıştı.

Çin'den 3 yıl üst üste 17 milyar dolarlık tarım maddesi alımı yapılacak

Beyaz Saray’ın açıkladığı plana göre Çin’in yapacağı yıllık 17 milyar dolarlık tarım ürünü alımı, daha önce imzalanan soya fasulyesi anlaşmalarına ek olarak gerçekleştirilecek. Washington yönetimi, Pekin’in geçtiğimiz yıl verilen 12 milyon tonluk soya fasulyesi alım taahhüdünü yerine getirdiğini belirtti.

Çin, kritik miraller konusunda ABD'nin endişelerini giderecek

Açıklamada, Çin'in nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallere ilişkin tedarik zincirindeki aksaklıklara dair ABD'nin endişelerini gidereceği, ayrıca nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanları ile teknolojilerinin satışına yönelik yasaklar veya kısıtlamalar konusundaki ABD endişelerini ele alacağı ifade edildi.

Çin'in 200 adet Boeing uçağı alımını onaylağı belirtildi

Açıklamada Çin'in, Çinli havayolu şirketleri adına, 200 adet Amerikan Boeing uçağının alımını onayladığı belirtildi. Bu alımların ABD imalat sektöründe yüksek ücretli ve yüksek nitelikli istihdam yaratacağı vurgulandı.