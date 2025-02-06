"ABD-Çin ticaret savaşı Avrupa'yı sert şekilde etkileyebilir"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone, ABD yönetiminin Çin ile ticaret savaşının 20 üyeli Euro bölgesi üzerinde zararlı bir etkisi olabileceği uyarısında bulundu. Cipollone'ye göre, en büyük belirsizlik ABD'nin ticaret politikası ve bu durum, bloğa yönelik herhangi bir doğrudan ticaret engelinden önce bile Avrupa'yı sert bir şekilde etkileyebilir.

Cipollone, “Beni daha çok endişelendiren Başkan Trump'ın Çin ile tam bir ticaret savaşına girmesi. Bu daha ciddi bir tehdit. Çünkü Çin dünyadaki üretim kapasitesinin yüzde 35'ine sahip” dedi

Cipollone, ABD'ye erişimin kısıtlanmasının Çin'i başka pazarlar bulmaya zorlayacağını ve Avrupa'ya indirimli ürünler satarak büyümeyi ve fiyatları düşürebileceğini söyledi.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü tarafından derlenen modeller, gümrük vergilerinin uygulanmasının ABD'nin büyümesine darbe vuracağı, ancak hedeflerinden daha az zarar göreceği sonucuna vardı.

Ancak Cipollone, Avrupa'ya yönelik potansiyel gümrük vergilerinin etkisini küçümsüyor gibi göründü.

Cipollone, firmaların kar marjlarından feragat ederek yüksek maliyetlerin bir kısmını absorbe edebileceğini ve Euro'nun ABD doları karşısında kaçınılmaz olarak zayıflamasının da bloğu tamponlayacağını söyledi.