ABD-Çin yeni ticaret savaşında kritik gün

Analistler, anlaşmazlığın çözülememesi halinde, Çin ve ABD'nin tam anlamıyla bir ticaret savaşına girme riski taşıdığı konusunda uyarıyor. ABD'nin geçtiğimiz hafta Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından Pekin, hemen karşılık vererek ABD'nin enerji ihracatına ve tarım ekipmanlarına yüzde 10 ila 15 ek vergi uygulanacağını duyurmuştu. Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi uzmanı Zhang Yanshen, “Bu, ticaret savaşının bu aşamasının sadece başlangıcı olabilir ve çok ama çok kötü bir duruma dönüşebilir” değerlendirmesinde bulundu. Bazı ekonomistler, Trump'ın daha önce dile getirdiği gümrük vergisi tehditlerinin tümüyle uygulanmasının, Çin ekonomisine ağır bir darbe vuracağı görüşünde…

Goldman Sachs'ın baş Çin ekonomisti Hui Shan, ABD gümrük vergilerindeki her 20 puanlık artışın Çin'in GSYH büyümesini 0,7 puan aşağı çekeceğini tahmin ediyor. Hui Shan, Pekin'in bu darbenin bir kısmını para biriminin değer kaybı, tüketici teşvik paketleri ve diğer önlemlerle telafi edebileceğini, ancak GSYH büyümesine yaklaşık %0,2 puanlık bir darbe vuracağını söyledi. Pekin'deki uzmanlar Trump'ın Xi'yi hızla bir anlaşmaya varmaya zorlamayı amaçlayan şok taktiklerinin geri tepmiş olabileceğini söyledi. ABD Başkanı gümrük vergilerinin açıklanması ve uygulanması arasında sadece iki gün süre tanımıştı ki bu Xi için muhtemelen kabul edilemez bir zaman çizelgesiydi. CASS Amerikan Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan Ma Wei, “Çin böyle bir anlaşma istemiyor. Eşit bir anlaşma yapmalısınız, önce bana yüksek bir gümrük vergisi koyup sonra da anlaşma yapmamız gerektiğini söylediğiniz bir anlaşma değil” dedi.