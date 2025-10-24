ABD Çin'e ticaret soruşturması başlattı

USTR'den yapılan açıklamada, Çin'in birinci faz ticaret anlaşması kapsamındaki uygulamalarının incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin'in anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin, taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ABD ticaretine yönelik olabilecek yük ve kısıtlamaların ve buna karşı alınması gereken önlemlerin inceleneceği belirtildi.

ABD ve Çin, Aralık 2019'da aylar süren müzakerelerin ardından birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Ocak 2020'de imzalanan anlaşmayla Çin, fikri mülkiyet, teknoloji transferi, tarım ve finansal hizmetler alanlarında bozucu eylemleri, politikaları ve uygulamaları düzeltmek üzere yapısal değişiklikler yapmayı kabul etmişti.

ABD ile Çin arasındaki büyük ticaret açığı göz önüne alınarak Çin, ABD'den önemli miktarda ek mal ve hizmet satın almayı taahhüt etmişti.