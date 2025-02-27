Trump tarihi açıkladı: ABD'den, Çin, Meksika ve Kanada'ya ek vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu maddelerin, özellikle fentanilin ABD'ye "çok yüksek ve kabul edilemez seviyelerde" girmeye devam ettiğini, bunların büyük bir yüzdesinin ölümcül opioid fentanil olduğunu söyledi. "Bu belanın ABD'ye zarar vermeye devam etmesine izin veremeyiz ve durdurulana veya ciddi şekilde sınırlanana kadar, 4 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan vergiler, planlandığı gibi bu tarihte yürürlüğe girecek. Çin'e de o tarihte ek %10 vergi uygulanacak" dedi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin fentanil ölümlerini azaltmada yeterli ilerleme kaydedilmediği gerekçesiyle Çin'e ek gümrük vergileri koymaya karar verildiğini, Kanada ile Meksika'ya ise belirlendiği gibi yüzde 25 ek vergi getirildiğini açıkladı.

Cezalandırıcı gümrük vergisi

Yetkili, "Çin, Meksika ve Kanada ile devam eden görüşmeler var. Göç sorununu iyi bir şekilde ele aldık, ancak fentanil ölümleri konusunda hala endişeler var" dedi.

Aynı yetkili, Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller ve Sınır Muhafızı Tom Homan da dahil olmak üzere yetkililerin ülke çapındaki kolluk kuvvetlerinden gelen fentanil ölümleri ve saha raporlarıyla ilgili bilgileri yakından takip ettiğini söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, ABD'de 2023 yılında sentetik opioidlerden, özellikle de fentanilden 72 bin 776 kişi öldü.

Trump'ın açıklaması, fentanil krizi ve ABD sınır güvenliği nedeniyle Kanada ve Meksika mallarına yönelik cezalandırıcı gümrük vergilerinin uygulanma tarihi konusunda yarattığı kafa karışıklığını giderdi.

Trump, önceki gün yapılan kabine toplantısında, söz konusu ek vergiler için, "1 Nisan'da yapmayı düşünüyordum ama biraz batıl inançlıyım, bu yüzden 2 Nisan'da yapmayı düşünüyorum" demiş ve son olarak 4 Nisan'a erteleyebileceğini ifade etmişti.

Çin'den ABD'ye vergi mektubu

Bu arada Kanada ve Meksikalı yetkililerin, Kuzey Amerika ekonomisine ciddi darbe vurabilecek ek vergilerin önüne geçmek için Trump yönetimindeki mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, yeni atanan ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelecek .

Öte yandan, Kanada Kamu Güvenliği Bakanı David McGuinty, Kanada'nın ABD sınırındaki güvenliği sıkılaştırma ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda kaydettiği ilerlemenin Trump yönetimini tatmin etmesi gerektiğini söyledi. McGuinty, ABD'li yetkililerle iki gün sürecek görüşme öncesinde Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanıtlar çürütülemez, ilerleme kaydediliyor" dedi.

Bu arada Çin, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'e yazdığı mektupta, Çin ve ABD'nin ekonomik ve ticari alanlardaki endişeleri eşit diyalog ve istişare yoluyla ele alması gerektiğini söyledi.