ABD, Çinli 43 şirketi daha ithalat yasağı listesine aldı

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ABD yönetimi, Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası kapsamında yeni bir yaptırım adımı attı. Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ürünlerin ABD'ye girişini engelleyen düzenleme çerçevesinde 43 Çinli şirket daha ithalat yasağı uygulanan kuruluşlar listesine dahil edildi.

Son kararla birlikte UFLPA kapsamındaki şirket sayısı 144'ten 187'ye çıktı.

Yaptırım kapsamına alınan şirketler arasında Çin'in önde gelen kapasitör üreticilerinden Hunan Aihua Group da yer aldı. Şirket tarafından karara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD makamları, listeye eklenen kuruluşların ilaç, metal ve pamuk sektörlerinde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Trump döneminden bu yana ilk genişleme

Aralık 2021'de yürürlüğe giren Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası, zorla çalıştırma ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ürünlerin ABD'ye ithalatını engellemeyi amaçlıyor.

Son düzenlemeyle birlikte yaptırım listesi, Donald Trump yönetimi döneminden bu yana ilk kez yeni şirketlerin eklenmesiyle genişletilmiş oldu.

Washington ile Pekin arasında Uygur gerilimi sürüyor

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ile diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri ve zorla çalıştırma uygulamalarında bulunduğunu öne sürüyor.

Pekin yönetimi ise söz konusu iddiaları kabul etmiyor. Çin, bölgede yürütülen uygulamaların terörle mücadele ve mesleki eğitim politikalarının bir parçası olduğunu savunuyor.