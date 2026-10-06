ABD dış ticaretinde açık büyüdü, ithalat zirve yaptı

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ABD'nin mal ve hizmet dış ticaret açığı ağustos ayında bir önceki aya göre 12,7 milyar dolar artarak 105,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayı dış ticaret açığı 92,8 milyar dolar olarak revize edildi.

Ağustos ayında ihracat bir önceki aya göre 4,5 milyar dolar artarak 315,2 milyar dolara yükselirken, ithalat 17,2 milyar dolar artışla 420,8 milyar dolara çıktı.

Böylece mal ve hizmet ithalatı ağustosta kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Mal ticareti açığı 12,8 milyar dolar artarak 136,6 milyar dolara yükselirken, hizmet ticareti fazlası 31 milyar dolar oldu.

Sermaye malı ithalatında tarihi zirve

Mal ithalatı ağustosta 342,2 milyar dolar, mal ihracatı ise 205,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sermaye malı ithalatı 146,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselirken, reel sermaye malı ithalatı da 120 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı.

Üç ülkeyle dış ticaret açığı rekor kırdı

ABD'nin ağustos ayında Meksika ile dış ticaret açığı 27 milyar dolar, Vietnam ile 25 milyar dolar ve Malezya ile 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşerek rekor seviyelere ulaştı.

Aynı dönemde Meksika'dan ithalat 60,6 milyar dolar, Vietnam'dan 26,5 milyar dolar, Malezya'dan 8,6 milyar dolar ve İtalya'dan 7,5 milyar dolar ile rekor kırdı.

Yılın ilk sekiz ayında açık yüzde 19,9 azaldı

Yılbaşından ağustos sonuna kadar olan dönemde ABD'nin mal ve hizmet dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 138,2 milyar dolar, yani yüzde 19,9 azaldı.

Aynı dönemde ihracat yüzde 11,8 artarak 267,7 milyar dolarlık yükseliş gösterirken, ithalat yüzde 4,4 artışla 129,5 milyar dolar arttı.