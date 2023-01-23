ABD doları, 128 yen seviyesinin altına gelebilir

IG analistlerine göre, ABD'de bu hafta açıklanacak veriler ekonomik zayıflığa veya enflasyonda yavaşlamaya işaret eder ise USDJPY hafta içinde 128 yen seviyesinin altına gelebilir.

ABD'de bu hafta dördüncü çeyrek GSYH, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak.

Analistler, GSYH içindeki özel tüketimde herhangi bir zayıflığın ABD Hazine kağıdı getirileri üzerinde baskı yaratacağını da vurguladılar.

Dolar yen paritesi şu sıralarda 129,67 seviyesinden işlem görüyor.