  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD dolarının görünümü Hazine kağıtları için önemli
Takip Et

ABD dolarının görünümü Hazine kağıtları için önemli

Jupiter Asset Management'ın portföy yöneticileri, güçlü doların ABD'ye sermaye akışını teşvik ettiğini öne sürdü. Bu durumun ABD tahvillerindeki görünüm açısından önemli olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD dolarının görünümü Hazine kağıtları için önemli
Takip Et

Jupiter Asset Management'ın portföy yöneticileri, güçlü bir doların dünya çapında finansal koşulları sıkılaştırma eğiliminde olduğunu ve ABD'ye sermaye akışını teşvik ettiğini öne sürdüler.

“Doların görünümü bu nedenle ABD tahvillerinin görünümü için çok önemli. Ancak güçlü bir dolar, seçilmiş Başkan Trump'ın ABD'nin sanayi ihracatını artırma hedefine özellikle ters etki yapabilir” değerlendirmesinde bulunan portföy yöneticileri, güçlü bir dolara yükselen emtia ve petrol fiyatları eşlik ederse, tahvil yatırımcılarının dolar sıkıntısını aşmak için dolar rezerv pozisyonlarının bir kısmını satabileceğini ifade ettiler. “Bu durum sabit gelir ve kredi piyasalarını altüst edebilir” diye konuştular.

Dolarda kısa vadede geri çekilme bekleniyor

Danske Bank Research ise ABD para biriminin kazançlarının abartılı göründüğünü ve kısa vadeli bir geri çekilme beklediklerini bildirdi.

ABD ekonomisinin güçlü olduğuna dair kanıtlar, ABD'nin faiz oranlarını düşürme ihtimalinin azalması ve seçilmiş Başkan Trump'ın enflasyonist politikaları ve gümrük vergileri beklentisi doların güçlenmesine katkıda bulunduğunu anlatan Danske analistleri, “ABD doları rallisinin sürekliliğinin beklenenden daha güçlü olduğunu kabul etmekle birlikte, birçok dolar pozitif faktör aşırı kalabalık görünüyor” dedi.

Analistler, ABD'den gelen iyi haberlerin çoğu zaten dolar için fiyatlandırılmış durumda ve daha fazla kazanç için “yüksek bir çıta” oluşturduğunu da ifade ettiler

DXY dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 109,478'e gerilerken, pazartesi günü 110,176 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ekonomistler, küresel enflasyonun 2028'e kadar yüksek kalmasını bekliyorEkonomistler, küresel enflasyonun 2028'e kadar yüksek kalmasını bekliyorKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Çin büyümesinde umutlar “sınırlı”
Çin büyümesinde umutlar “sınırlı”
Ekonomistler, küresel enflasyonun 2028'e kadar yüksek kalmasını bekliyor
Ekonomistler, küresel enflasyonun 2028'e kadar yüksek kalmasını bekliyor
Çin'de yuan cinsinden yeni krediler 13 yıldır ilk kez düştü
Çin'de yuan cinsinden yeni krediler 13 yıldır ilk kez düştü
Coca-Cola 2025'te orta tek haneli büyüme öngördü
Coca-Cola 2025'te orta tek haneli büyüme öngördü
Trump’ın gümrük vergilerine enflasyon ayarı
Trump’ın gümrük vergilerine enflasyon ayarı
Japonya Merkez Bankasından faiz artırımı sinyali
Japonya Merkez Bankasından faiz artırımı sinyali