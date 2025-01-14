ABD dolarının görünümü Hazine kağıtları için önemli

Jupiter Asset Management'ın portföy yöneticileri, güçlü bir doların dünya çapında finansal koşulları sıkılaştırma eğiliminde olduğunu ve ABD'ye sermaye akışını teşvik ettiğini öne sürdüler.

“Doların görünümü bu nedenle ABD tahvillerinin görünümü için çok önemli. Ancak güçlü bir dolar, seçilmiş Başkan Trump'ın ABD'nin sanayi ihracatını artırma hedefine özellikle ters etki yapabilir” değerlendirmesinde bulunan portföy yöneticileri, güçlü bir dolara yükselen emtia ve petrol fiyatları eşlik ederse, tahvil yatırımcılarının dolar sıkıntısını aşmak için dolar rezerv pozisyonlarının bir kısmını satabileceğini ifade ettiler. “Bu durum sabit gelir ve kredi piyasalarını altüst edebilir” diye konuştular.

Dolarda kısa vadede geri çekilme bekleniyor

Danske Bank Research ise ABD para biriminin kazançlarının abartılı göründüğünü ve kısa vadeli bir geri çekilme beklediklerini bildirdi.

ABD ekonomisinin güçlü olduğuna dair kanıtlar, ABD'nin faiz oranlarını düşürme ihtimalinin azalması ve seçilmiş Başkan Trump'ın enflasyonist politikaları ve gümrük vergileri beklentisi doların güçlenmesine katkıda bulunduğunu anlatan Danske analistleri, “ABD doları rallisinin sürekliliğinin beklenenden daha güçlü olduğunu kabul etmekle birlikte, birçok dolar pozitif faktör aşırı kalabalık görünüyor” dedi.

Analistler, ABD'den gelen iyi haberlerin çoğu zaten dolar için fiyatlandırılmış durumda ve daha fazla kazanç için “yüksek bir çıta” oluşturduğunu da ifade ettiler

DXY dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 109,478'e gerilerken, pazartesi günü 110,176 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.