ABD dördüncü çeyrek GSYH verilerinde takvim değişikliği
ABD’de bakanlık, 2025 yılı dördüncü çeyrek GSYH verilerinin yayımlama takviminde değişikliğe gitti.
ABD Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı dördüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yayımlama takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Bakanlık, daha önce 26 Şubat’ta yayımlanması planlanan dördüncü çeyrek GSYH ikinci tahmininin ertelendiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıl geneline ilişkin GSYH verilerinin ilk tahmini, 20 Şubat’ta "öncü tahmin" olarak kamuoyuyla paylaşılacak.
İkinci tahmin tarihi henüz açıklanmadı. Mevcut takvime göre üçüncü tahmin 27 Mart tarihinde açıklanacak.