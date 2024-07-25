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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Haber Merkezi
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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
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Piyasaların merakla beklediği ABD'de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. GSYH ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdü. Ekonomistler büyüme oranını yüzde 2,1 olarak bekliyordu.

İlk çeyrek GSYH büyüme oranı yüzde 1,4'e revize edildi.

Büyüme ile birlikte açıklanan yurtiçi satın alma fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 artarken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yüzde 2,9 yükseldi. 

Çekirdek PCE'nin yüzde 2,7 yükselmesi bekleniyordu.

Piyasaların tepkisi ne oldu? 

Ons altın büyüme verilerinin ardından yaklaşık yüzde 1,5 gerileyerek 2.364 dolar/ons seviyesine geriledi.

Dolar endeksi de 104 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/dolar paritesi 1,083 seviyesine kadar geriledi. 

Borsa İstanbul’da negatif seyir bankalar öncülüğünde sürerken, dolar/TL 33,07 seviyesinden işlem görmeye devam etti.

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