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ABD ekonomisinde güçlü büyüme

ABD ekonomisinde bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme, yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ekonomistler büyümenin yüzde 2,8 olmasını bekliyordu.

Haber Merkezi
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ABD ekonomisinde güçlü büyüme
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ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci tahmin sonuçları açıklandı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyürken, beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

Ekonomistler büyümenin yüzde 2,8 olmasını bekliyordu.

Öncü veriler, ABD ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğünü göstermişti.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,4 oranında büyüdü.

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