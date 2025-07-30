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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasa beklentisi yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Haber Merkezi
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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
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ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasa beklentisi yüzde 2,5 olması yönündeydi. ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı.

Beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti.

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ihracatta ise düşüş yaşandı.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,1'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,4 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artmıştı.

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