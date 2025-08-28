  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Takip Et

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti.

Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ihracatta ise düşüş yaşandı.

Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak yatırımlar ve tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü düzeltmeleri yansıtırken, bu etkiler kamu harcamalarındaki aşağı yönlü ve ithalattaki yukarı yönlü revizyonlarla kısmen dengelendi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,1'den yüzde 2'ye revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,7 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5 oldu. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artış göstermişti.

Küresel Ekonomi
Rusya'da benzin ihracat yasağı uzatıldı
Rusya'da benzin ihracat yasağı uzatıldı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven zayıfladı
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven zayıfladı
ABD kripto denetimini artırıyor! Nasdaq’ın gözetim sistemi devreye alındı
ABD kripto denetimini artırıyor! Nasdaq’ın gözetim sistemi devreye alındı
ABD Hazine Bakanından 'Nvidia' açıklaması: Hisse alınacak mı?
ABD Hazine Bakanından 'Nvidia' açıklaması: Hisse alınacak mı?