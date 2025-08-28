ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti.

Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ihracatta ise düşüş yaşandı.

Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak yatırımlar ve tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü düzeltmeleri yansıtırken, bu etkiler kamu harcamalarındaki aşağı yönlü ve ithalattaki yukarı yönlü revizyonlarla kısmen dengelendi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,1'den yüzde 2'ye revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,7 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5 oldu. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 artış göstermişti.