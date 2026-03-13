ABD ekonomisi beklentinin altında büyüdü

ABD ekonomisinde büyüme, geçen sonbaharda yaşanan 43 günlük hükümet kapanmasının da etkisiyle, üçüncü çeyrekteki %4,4 ve ikinci çeyrekteki %3,8'lik güçlü performansın ardından beklenmedik şekilde keskin bir düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı revize veriye göre dünyanın en büyük ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde yıllık bazda sadece yüzde 0,7 büyüdü.

İlk tahminin yarısına inen bu rakam, ekonomistlerin beklentilerinin de oldukça altında kaldı. Ekonomistler revizyonun daha yüksek bir büyümeyi işaret etmesini bekliyordu.

Büyümenin bu denli gerilemesinde geçen sonbaharda yaşanan 43 günlük hükümet kapanmasının belirleyici rol oynadığı görülüyor. Federal hükümet harcamaları ve yatırımları söz konusu dönemde yüzde 16,7 oranında çakılarak dördüncü çeyrek büyümesinden 1,16 puanlık pay götürdü.

Tüketici harcamaları yüzde 2,0 artışla üçüncü çeyrekteki yüzde 3,5'in gerisinde kalırken ihracat yüzde 3,3 oranında geriledi. Yapay zeka yatırımlarının da etkisiyle konut dışı iş yatırımları yüzde 2,2 artış kaydetse de bir önceki çeyrekteki yüzde 3,2'nin altında kaldı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde 2025 GSYH büyümesi, 2024'teki yüzde 2,8 ve 2023'teki yüzde 2,9 seviyelerinin oldukça gerisinde kalarak yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. İş gücü piyasasında da tablo kaygı verici olmayı sürdürüyor; geçen ay 92.000 istihdam kaybı yaşanırken 2025 yılı boyunca aylık ortalama istihdam artışı 10.000'in altında kalarak 2002'den bu yana resesyon dışı dönemlerin en zayıf seviyesine indi.

Dördüncü çeyreğe ilişkin nihai büyüme verisi 9 Nisan'da açıklanacak.