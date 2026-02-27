ABD ekonomisi gerçekten kırılmaz mı?

2025’te ABD ekonomisi genel olarak büyümesini sürdürdü, ancak yılın son çeyreğine ilişkin veriler bazı kırılganlık işaretleri veriyor. Yıl boyunca Gayrisafi Yurtiçi Hasıla yaklaşık yüzde 2,2 civarında genişlerken, son çeyrekte yıllıklandırılmış büyüme yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, ekonominin hala büyüdüğünü gösterse de, hızının belirgin biçimde yavaşladığını ortaya koyuyor. İşgücü piyasası genel olarak güçlü görünse de, iş yaratma hızı ve bazı sektörlerdeki istihdam artışındaki yavaşlama, ekonomik genişlemenin derinliğine dair soru işaretleri yaratıyor. Düşük işsizlik oranı, hâlâ pozitif bir tablo sunsa da, tüketici harcamaları ve yatırımlar, artan faiz ve kredi maliyetlerinin etkisiyle büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.

Enflasyon ve borç baskısı

Enflasyon hala hedeflenen seviyeye ulaşmış değil ve merkez bankasının para politikası, fiyat istikrarını sağlama çabasıyla birlikte ekonomik aktiviteyi doğrudan şekillendiriyor; kredi maliyetleri ve faiz artışları, hem işletmelerin hem de tüketicilerin kararlarını etkileyerek büyüme hızını sınırlıyor. Bununla birlikte federal borç ve bütçe dengesi, orta vadeli kırılganlığın bir diğer boyutunu oluşturuyor; borç seviyesindeki artış, kamu harcamalarının esnekliğini kısıtlayarak mali disiplin üzerinde baskı yaratıyor ve dış ticaret dengesi, ihracat talebindeki dalgalanmalar nedeniyle büyümenin destekleyici etkisini sınırlandırıyor.

Dış talep ve finansal koşullar

Küresel ekonomiyle olan etkileşimler de ABD performansının kırılganlığını artırıyor. Avrupa’daki yavaşlama, Çin’in büyüme trendindeki yavaşlama ve jeopolitik belirsizlikler, ABD’nin ihracat ve sermaye akışlarını dolaylı olarak etkileyerek büyüme üzerindeki riskleri artırıyor. İç talep hala ekonomiyi taşıyacak kadar güçlü görünse de dış talepteki belirsizlikler ve mali koşullardaki sıkılaşma, büyümenin sürdürülebilirliği açısından dikkatle izlenmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Kırılganlık sinyalleri güçleniyor

Özetle, ABD ekonomisi hala büyüyor ve işgücü piyasası güçlü bir görünüm sergilese de, yılın son çeyreğindeki yavaşlama, enflasyon ve borç riskleri ile dış ticaret baskıları, ekonominin “kırılmaz” olduğu iddiasını sorgulatıyor ve orta vadede kırılganlık işaretleri barındırıyor. 2025 verileri genişlemeyi gösterse de, büyümenin derinliği ve sürdürülebilirliği, izlemeye devam edilmesi gereken kritik bir konu olarak öne çıkıyor.