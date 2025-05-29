ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklenenden daha az daraldı

ABD'de Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), ilk çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla tahminini, daha önce bildirilen yüzde 0,3'lük düşüşe kıyasla yıllık yüzde 0,2'lik bir düşüş olarak revize etti. Dördüncü çeyrekteki yüzde 2,4'lük artıştan kayda değer bir değişime işaret eden veri, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 0,4'lük düşüşten daha iyi bir oranda oluyor.

BEA, üç aylık GSYH büyümesine ilişkin üç tahmin yayınlıyor.

Tüketici harcamaları ve brüt özel sabit yatırımların toplamı olan özel yurtiçi alıcılara reel nihai satışlar ilk çeyrekte yüzde 2,5 arttı. Bir önceki tahmine göre 0,5 puan aşağı revize edildi.

Gayrisafi yurtiçi alımlar için fiyat endeksi ilk çeyrekte yüzde 3,3 arttı. Bir önceki tahmine göre 0,1 puan aşağı revize edildi.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yüzde 3,6 ile daha önce tahmin edilenle aynı oranda arttı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, PCE fiyat endeksi yüzde 3,4 artarak bir önceki tahmine göre 0,1 puan aşağı revize edildi.

Reel gayri safi yurt içi gelir dördüncü çeyrekteki yüzde 5,2'lik artışın aksine ilk çeyrekte yüzde 0,2 azaldı.

Cari üretimden elde edilen karlar (stok değerleme ve sermaye tüketimi düzeltmeleri ile şirket karları) dördüncü çeyrekteki 204,7 milyar dolarlık artışın aksine ilk çeyrekte 118,1 milyar dolar azaldı.