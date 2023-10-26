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ABD ekonomisinde 2 yılın en güçlü büyümesi

ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek, böylelikle 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı.

Haber Merkezi
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ABD ekonomisinde 2 yılın en güçlü büyümesi
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ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışın etkisiyle 2021 başından bu yana en güçlü büyüme hızına ulaştı. Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 oranında büyüdü. Beklenti ise, büyümenin yüzde 4,7 olacağı yönündeydi.

Üçüncü çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 4 büyüdü.

GSYH deflatörü de üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3, seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de çekirdek tüketici fiyat endeksi (PCE) yüzde 2,5 olan beklentilerin altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. PCE ise yüzde 2,9 arttı.