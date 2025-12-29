  1. Ekonomim
ABD ekonomisinde 2026’da güçlü büyüme bekleniyor

Moneyfarm analisti Richard Flax, yayımladığı notta ABD ekonomisinin 2026’da sağlam bir büyüme kaydetmesinin beklendiğini açıkladı.

Flax’a göre yapay zeka sektörüne yapılan büyük yatırımlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve hükümetin destekleyici politikaları büyümeyi hızlandıracak.

Analist, bu gelişmelerin ABD şirketlerinin karlarını artıracağını belirterek, "Makroekonomik görünüm destekleyici görünüyor, ancak çok şey yapay zeka yatırımlarının ivmesini sürdürmesine bağlı" ifadelerini kullandı.

