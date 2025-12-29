ABD ekonomisinde 2026’da güçlü büyüme bekleniyor

Flax’a göre yapay zeka sektörüne yapılan büyük yatırımlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve hükümetin destekleyici politikaları büyümeyi hızlandıracak.

Analist, bu gelişmelerin ABD şirketlerinin karlarını artıracağını belirterek, "Makroekonomik görünüm destekleyici görünüyor, ancak çok şey yapay zeka yatırımlarının ivmesini sürdürmesine bağlı" ifadelerini kullandı.